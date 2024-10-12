ماكرون يحث حزب الله على وقف إطلاق النار "فوراً"

شفق نيوز/ حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزب الله على أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل، مؤكدا أنه يجب "التوصل فورا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وأوضح الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انه "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان"، داعيا حزب الله إلى أن "يوقف فورا" هجماته على إسرائيل.

كما اعرب ماكرون أيضا عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الاسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأسوية على السكان المدنيين"، بحسب الإليزيه.

وخلال اتصاله ببري، دعا ماكرون اللبنانيين الى "توحيد صفوفهم من أجل وحدة البلاد واستقرارها"، داعيا جميع الاطراف الى "أن يواجهوا معا هذه المحنة الجديدة" عبر تأييد "برنامج سياسي جامع يستند الى انتخاب رئيس يضمن الوحدة الوطنية".

استهداف اليونيفيل

من جانبها أكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستواصل جهودها لتعبئة المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي سينظم في باريس في 24 تشرين الاول/اكتوبر.

وختاما، جدد ماكرون تأكيد "التزام فرنسا في إطار اليونيفيل (قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان)"، و"كرر استياءه من الاستهدافات غير المبررة للجنود الأمميين أخيرا".

كذلك، أجرى ماكرون السبت مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الجانبين أكدا "عزمهما على حماية العراق وتجنب انزلاقه إلى نزاع إقليمي".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله اطلق نحو 320 مقذوفا على اسرائيل خلال يوم الغفران، من مساء الجمعة حتى مساء السبت.

وقتل تسعة أشخاص السبت في غارات إسرائيلية جديدة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل خلال 48 ساعة بحسب القوة الأممية التي اتهمت القوات الاسرائيلية بإطلاق النار على مواقعها "في شكل متكرر ومتعمد".