ماكرون: لتعد فرنسا وأمريكا أخوين في السلاح

شفق نيوز / دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إلى أن تعود بلاده والولايات المتحدة "أخوين في السلاح" مرة أخرى، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في ظل الوضع في أوكرانيا والأزمات الدولية.

وخلال لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن، في واشنطن، قال ماكرون: يجب على فرنسا والولايات المتحدة أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح، لمواجهة الأزمة الأوكرانية والأزمات المتعددة"، معتبراً التحالف بين البلدين هو "الأكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون".

ووصل الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، في زيارة تستمر لثلاثة أيام بصحبة زوجته بريجيت، وهي أول زيارة له في عهد بايدن.

وتهدف الزيارة إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.