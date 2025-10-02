ماكرون: قادرون على تدمير الطائرات المسيّرة التي تنتهك أجواء أوروبا

شفق نيوز - بروكسل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي قادر على تدمير الطائرات دون طيّار التي تنتهك المجال الجوي لدول الاتحاد.

تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر أن "الطائرات المسيرة التي تنتهك أراضي الاتحاد الأوروبي تشكل خطراً، ويمكن تدميرها"، متعهداً بـ"بذل قصارى جهده للحفاظ على أمن أوروبا".

ويأتي هذا التصريح في ظل توترات بين أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وروسيا من جهة أخرى، التي اتُهمت في الأسابيع الأخيرة بانتهاك المجال الجوي لأكثر من مرّة بطائرات عسكرية وأخرى مسيّرة.

وقبل ذلك، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، بأن "الحلف مستعد للنظر في تشديد قواعده للرد على انتهاكات المجال الجوي على حدوده الشرقية".

ووفقاً لصحيفة "التايمز"، فإن هذا يشمل "التحوّل من مراقبة المجال الجوي إلى دفاع جوي أكثر فعالية".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صرحت سابقاً، بأن الضجة المحيطة بما يسمى بالطائرات المسيّرة الروسية مختلقة فقط للتبرير أمام المواطنين الأوروبيين، استعدادات بلدانهم لصراع مباشر مع موسكو.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس حول مزاعم "انتهاكات لأجواء بعض الدول، لم تدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".

وصرح روديون ميروشنيك، السفير المتجول لدى وزارة الخارجية الروسية لجرائم نظام كييف، أن الظهور الجماعي للطائرات المسيرة الروسية المزعومة بالقرب من المطارات الأوروبية هو خدعة مدبّرة للضغط على الناخبين والبرلمانات لاتخاذ قرارات جذرية.