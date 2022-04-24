ماكرون في خطاب الفوز: سنجعل أوروبا أكثر قوة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، فوزه بانتخابات الرئاسة في بلاده لخمس سنوات جديدة، مضيفا أنه "لم يعد مرشحا، بل رئيس جميع الفرنسيين".

وقال ماكرون إنه سيواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا "أكثر قوة"، مقدما شكره "لجميع من وثقوا في فرنسا أقوى". وتوجه أيضا إلى معارضيه قائلا "لست رئيس فريق انما رئيس الجميع".

وقال ماكرون في خطاب أمام برج إيفل في باريس "أعلم أن عددا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعما للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف".

وأضاف أن "هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة". وأضاف أنه لا بد من "إعطاء أجوبة" للذين دفعهم "الغضب والاختلاف في الرأي" للتصويت إلى أقصى اليمين.

وبهذا الفوز يصبح ماكرون أول رئيس فرنسي يعاد انتخابه منذ عام 2002.

وقدم ماكرون أجندة سياسية تركز على إصلاح الاقتصاد وتقوية الاتحاد الأوروبي، كما أن المراقبين يشيرون إلى نجاحه بقيادة البلاد خلال أزمة كورونا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ماكرون بنحو 58 بالمئة من الأصوات مقابل 41 في المئة لمنافسته مارين لوبان.

ورغم أن تخفيف لوبان من أجندتها المناوئة للهجرة وللاتحاد الأوروبي، مكنها من تضييق الفارق بينها وبين ماكرون الذي حصل على نحو 66 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2017، إلا أنها لم تتمكن أيضا من الفوز.