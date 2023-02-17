ماكرون: روسيا تزعزع الاستقرار في عدد من مناطق العالم وعلينا مواجهة عقليتها الاستعمارية

شفق نيوز/ وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، روسيا بأنها قوة تزعزع الاستقرار في عدد من مناطق العالم، مشدداً على وجوب مواجهة عقليتها الاستعمارية.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن. واجتمع كبار السياسيين والضباط العسكريين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم في ميونيخ، لاستعراض المشهد الأمني الأوروبي الذي تغيرت معالمه بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي كلمته، ركز الرئيس الفرنسي على الحرب الروسية الأوكرانية "الكارثية"، على حد وصفه، وقال إن "الحرب في أوكرانيا كارثة ونسعى لإنهائها وهي لا تمس أوروبا فقط بل كل العالم".

وأضاف ان "روسيا خرقت مواثيق الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا، وتتحمل مسؤولية كل تداعيات حربها على أوكرانيا مثل أزمة الغذاء".

ولفت إلى أن "روسيا تواجه إخفاقات في حربها على أوكرانيا وأن العقلية الاستعمارية الروسية فشلت في أوكرانيا".

وتابع ماكرون ان "روسيا اليوم قوة تزعزع الاستقرار في عدد من مناطق العالم، ويجب علينا مواجهة "العقلية الاستعمارية" لروسيا, كما يجب ألا تفوز روسيا في هذه الحرب".

وقال الرئيس الفرنسي، "يجب علينا تعزيز دعمنا لأوكرانيا بما يسمح لها بالدخول في مفاوضات مع روسيا، وعلينا التفكير في تعزيز قوة الردع النووي في أوروبا".

وعقد مؤتمر العام الماضي قبل أيام فقط من اندلاع الحرب، وبينما احتشدت القوات الروسية على حدود أوكرانيا، حث القادة الغربيون في ميونيخ الرئيس فلاديمير بوتين على عدم اجتياحها وحذروا من عواقب وخيمة إذا فعل ذلك.

وهذا العام، سيواجه القادة العواقب الوخيمة لقرار بوتين تجاهل مناشداتهم وإطلاق العنان للحرب التي أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار والتي تعد الأكثر تدميرا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.