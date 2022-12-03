ماكرون خلال لقائه ماسك: نريد شفافية أكثر في تويتر

شفق نيوز/ شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن تبذل منصة تويتر جهودا من أجل الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

وكتب ماكرون، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر: "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك، وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".

ونشر ماكرون صورة له مع ماسك في متحف نيو أورلينز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة عن الفرانكوفونية في ختام زيارة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.

من جهته قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.