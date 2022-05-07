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ماكرون خلال تنصيبه رئيساً لفرنسا: هذه الفترة ينتابها الخوف والانقسام

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-07T09:46:45+0000
ماكرون خلال تنصيبه رئيساً لفرنسا: هذه الفترة ينتابها الخوف والانقسام

شفق نيوز / أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، أن فترته الجديدة برئاسة البلاد، ينتابها الخوف والانقسام في المجتمع وتستدعي الاحترام والتضامن لبناء عقد اجتماعي وبيئي منتج.

وتعهد ماكرون، خلال حفل إعادة تنصيبه رئيساً للبلاد بـ"بذل مزيدا من الجهد لتصبح فرنسا دولة أكثر استقلالية في مواجهة تحديات القرن"، مردفاً بالقول: "سنجعل كوكبنا أفضل للمعيشة، وكذلك فرنسا".

وأضاف أن "خلال المرحلة المقبلة سيتم العمل على تقوية قدرات الجيش الفرنسي، لمواجهة جميع المخاطر"، لافتا إلى أن "الشعب الفرنسي اختار لبلاده مشروعا واضحا من أجل المستقبل، والاستقلالية، والتقدم العلمي" .

وعن نجاحه في الانتخابات الرئاسية وفوزه بولاية ثانية، أشار إلى أن "قرار الشعب الفرنسي بانتخابه لولاية ثانية يندرج في تاريخ الأمة الفرنسية، ويحتم عليه تحقيق كل ما يصبوا إليه الشعب الذي اختاره".

وتابع: "فوزي جاء في ظل أزمات عالمية وجوائح بيئية، والتي لم تتأثر بها الدولة الفرنسية في فترتي الرئاسية الأولى بشكل كبير مثل بقية دول العالم".

وانطلقت في وقت سابق من اليوم، مراسم تنصيب ماكرون لولاية ثانية رئيسا للجمهورية الفرنسية، فيما ستبدأ الولاية الرئاسية الجديدة بشكل رسمي في 14 آيار الجاري.

وماكرون أول رئيس يفوز بولايتين متتاليتين منذ عقدين، لكنه لم يعلن بعد عن الشخصية التي سيسند إليها منصب رئيس الوزراء في ولايته الجديدة.

وكان ماكرون قد حصل على 58.5% من الأصوات في الجولة الثانية متفوقاً على لوبان التي حصلت على 41.4% من الأصوات.

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