ماكرون بعد اتصال مع بوتين : الأسوأ لم يأت بعد

شفق نيوز / كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الخميس، عن اعتقاده بأن "الأسوأ لم يأت بعد" في إطار الحرب الروسية – الأوكرانية، وفيما بيّنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس الروسي يعتزم مواصلة الحرب والسيطرة على أوكرانيا، أكد بوتين أن العملية ستتفاقم ان لم يقبل الاوكرانيون بشروط موسكو.

وقال قصر الاليزيه، المقر الرسمي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريحات إعلامية اطلعت عليها شفق نيوز إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتقد أن (الأسوأ لم يأت بعد) في أوكرانيا بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب الاليزيه فان "بوتين أكد لماكرون إعتزامه مواصلة هجومه، وأن الهدف من غزو اوكرانيا هو السيطرة على كل البلاد".

وتابعت الرئاسة الفرنسية أنه "وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة، فقد أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور وفقا للمخطط الذي وضعته موسكو وأنها ستتفاقم إذا لم يقبل الاوكرانيون بشروطها".