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ماكرون برسالة شديدة اللهجة لإيران: تصرفوا بمسؤولية وكفوا عن انتهاكات الاتفاق النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-18T15:56:45+0000
ماكرون برسالة شديدة اللهجة لإيران: تصرفوا بمسؤولية وكفوا عن انتهاكات الاتفاق النووي

شفق نيوز/ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن على إيران "الكف عن زيادة الوضع سوءا" فيما يتعلق بالاتفاق النووي و"التصرف بمسؤولية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي ريؤفين رفيلن، "لا بد أن تقدم إيران اللفتات المتوقعة وأن تتصرف بطريقة مسؤولة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "يريد العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن أيضا مع السيطرة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية في المنطقة".

وكان ماكرون قال في فبراير المنصرم إنه سيدعم حوارا جديدا مع إيران حول الاتفاق النووي، معتبرا أن هناك حاجة إلى إيجاد سبيل لمشاركة السعودية وإسرائيل في الحوار.

ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات ماكرون وقتها قائلا إن بلاده "تدعو لحوار بين دول المنطقة الثمانية (دول الخليج وإيران والعراق) وتقول لماكرون إنه لا مكان لفرنسا على طاولة هذا الحوار".

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