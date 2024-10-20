ماسك يهدد بفضح الحكومة الأميركية لتوريط شركته بـ"خطف فقمة"

شفق نيوز/ هدد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم الأحد، حكومة بلاده بـ"فضحها" لقيامها بإجبار شركته "سبيس إكس" على "خطف فقمة" وإجراء تجربة عليها، وذلك في إطار مطالبتها له بتقديم ضمانات وتقييمات في ما إذا كانت صواريخ شركته قادرة على ضرب أسماك القرش والحيتان في البحر.

وهدد ماسك في تغريدة على منصة "X"، بفضح الحكومة غداً الاثنين، وكشف كيف أجبرت "سبيس إكس" على اختطاف فقمة ووضع سماعات عليها وتشغيل أصوات لمعرفة ما إذا كانت تبدو مستاءة.

وكان ماسك قد كشف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أن "سبيس إكس" اضطرت إلى اختطاف فقمة وربطها بلوح خشبي وإطلاق أصوات طفرة صوتية عليها عبر سماعات الرأس.

وكذلك أوضح حينها أن السبب الرئيسي وراء تأخير إطلاق شركته ليس تصنيع الصاروخ أو إنشاءه، بل الهيئات التنظيمية والمنظمات التي تمنع إطلاق الصاروخ بسبب متطلبات السلامة.

وقال ماسك إن "سبيس إكس" تلقت اتصالات حينها من منظمة كانت قلقة بشأن تأثير الطفرات الصوتية من إطلاق "ستارشيب" أكبر وأقوى صاروخ في العالم، على تكاثر الفقمة بالقرب من موقع إطلاق فاندنبرج.

فيما أوضح أن "سبيس إكس" أُجبرت على اختطاف فقمة، وربطها بلوح خشبي، ثم وضع سماعات عليها كانت تصدر أصوات طفرة صوتية.

وكانت الفكرة وراء هذا الاختبار هي معرفة ما إذا كانت الفقمة ستصاب بالضيق، ووفقاً لماسك، ظلت الفقمة راضية، حتى إن ماسك ذهب إلى القول بأن "لديه صوراً" لإثبات كلامه، ثم قال إن الاختبار تم إجراؤه مرتين.