ماسك يهاجم المستشار الألماني مجدداً بعد حادثة الدهس: من رفض تسليم قاتل يستحق العقوبة

شفق نيوز/ جدد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم السبت، هجومه على المستشار الألماني أولاف شولتس بعد ساعات من مطالبته له بالاستقالة إثر حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغدبورغ.

وكتب ماسك منشوراً عبر حسابه في منصة "إكس" قال فيها "هذا جنون". وتابع قائلاً "من رفض تسليم قاتل يستحق العقوبة الشديدة!"، في إشارة إلى عدم اخذ برلين بعين الاعتبار تحذيرات سعودية سابقة بشأنه.

وكان مصدر سعودي قد كشف لـ"رويترز" أن مرتكب عملية الدهس بألمانيا يدعى طالب العبد المحسن، وهو مواطن سعودي لديه وجهات نظر متطرفة.

كما أشار في الوقت ذاته إلى أن السعودية حذرت ألمانيا من منفذ هجوم الدهس بعدما أعرب عن آراء متطرفة على منصة "إكس".

ووفقاً لرويترز، فإن الجاني مرتكب عملية الدهس حاصل على إقامة دائمة بألمانيا منذ عقدين، وقاد مسافة 400 متر مباشرة عبر حشد كبير من الناس، مساء الجمعة، في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الألمانية، ما تسبب بمقتل شخصين على الأقل، وإصابة نحو 70 آخرين.

وألقت الشرطة الألمانية القبض على منفذ الهجوم، وهو طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاماً، ويقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وكان يعيش في منطقة بيرنبورغ، على بعد حوالي خمسة أميال من ماغدبورغ، حسبما ذكرت صحيفة "دي فيلت".

وقالت تامارا زيشانغ، وزيرة الداخلية في ولاية ساكسونيا أنهالت في مؤتمر صحافي "بناءً على ما نعرفه، فقد تصرف بمفرده، وليس لدينا معلومات عن أي جناة آخرين".

يذكر أن ماسك وبعد العملية، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بالاستقالة، وكتب على "إكس" تعليقا على الحادثة: "يجب على شولتس أن يستقيل على الفور. إنه أحمق غير كفء".