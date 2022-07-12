ماسك يرد على ترامب: حان الوقت لتبحر مع غروب الشمس

شفق نيوز/ أعرب الملياردير الأميركي، مالك شركة تسلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، عن رغبته بعدم خوض الرئيس السابق، دونالد ترامب السباق الانتخابي للبيت الأبيض مجددا.

وبعد أيام قليلة من سخرية ترامب من رجل الأعمال الأميركي خلال تجمع سياسي، قال ماسك، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، "أنا لا أكره هذا الرجل، لكن الوقت حان لترامب أن يرتدي قبعته ويبحر مع غروب الشمس".

وأضاف ماسك: "يجب على الديمقراطيين أيضا التوقف عن الهجوم (على الرئيس السابق)"، مشيرا إلى أن هذه "طريقة ترامب الوحيدة للبقاء على قيد الحياة واستعادة الرئاسة".

وجاءت تصريحات ماسك ردا على تعليقات أدلى بها ترامب خلال تجمع حاشد في أنكوراج بولاية ألاسكا، السبت، حيث كان يخطب في تجمع يدعم فيه المرشحة لمجلس النواب سارة بالين، والمرشحة لمجلس الشيوخ كيلي تشيباكا.

https://twitter.com/elonmusk/status/1546669610509799424

وقال الرئيس السابق، خلال خطابه إن ماسك لن يشتري تويتر، وأن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا قد تسبب في فوضى.

وكان ماسك قال خلال منتدى قطر الاقتصادي، الشهر الماضي، إنه لم يقرر من سيدعم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد أسبوع من إعلانه على تويتر أنه يميل نحو دعم حاكم فلوريدا، الجمهوري، رون ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024، مشيرا إلى أن "ترامب سيبلغ 82 عاما (في نهاية مدة الرئاسة المقبلة)، وهو أكبر من أن يصبح الرئيس التنفيذي لأي شيء، ناهيك عن الولايات المتحدة".