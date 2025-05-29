ماسك يخلع عباءة ترامب.. الملياردير يغادر منصبه بعد خلاف على الإنفاق

شفق نيوز/ أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، يوم الأربعاء، مغادرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أشهر من قيادته لوزارة حملت اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، والتي هدفت إلى خفض الإنفاق في الإدارة الأميركية.

وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس": "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري"، مضيفًا أن "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة".

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن ماسك اتخذ قرار مغادرة منصبه بمفرده وبدعم من الرئيس ترامب.

وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا قد صرّح أن مشروع قانون تطرحه إدارة ترامب ويُناقش حاليًا في الكونغرس سيزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية، التي سرّحت عشرات الآلاف من الموظفين في إطار تقليص النفقات.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، بُثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية"، ومن المقرر أن تُبث المقابلة كاملة يوم الأحد المقبل.

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل إلى مجلس الشيوخ، يتضمن إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات في الإنفاق، في حين حذر منتقدون من أن النص سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى أربعة تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

من جانبها، سعت إدارة البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك "تسلا"، من دون أن تُسمي ماسك مباشرة.