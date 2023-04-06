ماسك: تحول العالم للطاقة النظيفة يتطلب 10 تريليونات دولار

شفق نيوز / رأى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، يوم الخميس، أن تحويل العالم إلى العمل بالطاقة النظيفة تماماً يحتاج إلى استثمارات ضخمة، تقدر بـ 10 تريليونات دولار، لكنه رجح أن إهمال هذا والاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري سيكلف العالم 14 تريليون دولار.

وفي حين أن تكلفة الاستثمار البالغة 10 تريليونات دولار لعالم أنظف مرتفعة، قال ماسك، إن "هذا يمثل جزءاً بسيطاً من الاقتصاد العالمي البالغ 100 تريليون دولار وهو أمر ممكن تماماً عند انتشاره على مدى عقدين من الزمن".

وجاءت تصريحات ماسك، بعد أن قالت شركة "تسلا" في وثيقة نشرت، بوقت سابق من اليوم، ضمن المرحلة الثالثة من مخططها العام، إن العالم يحتاج لبناء هائل لمصانع الألواح الشمسية كمصافي تكرير المعادن والتي ستكون مطلوبة على مدار العشرين عاماً القادمة لتوفير توليد الطاقة المتجددة وسعة تخزين الكهرباء اللازمة لتشغيل الاقتصاد العالمي بالكامل باستخدام طاقة خالية من الكربون.

وتحدد "الورقة البيضاء" التفاصيل الكامنة وراء رؤية ماسك لعالم خالٍ من الوقود الأحفوري، والتي تم رسمها في يوم المستثمر الشهر الماضي، وحساب تكلفة الاستمرار في إنتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي بمعدلات 2022 والتي قدّرها بنحو 14 تريليون دولار تقريباً على مدى عقدين، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

ويتطلب نظام الطاقة العالمي المتوخى من ماسك حوالي 30.000 غيغاوات من الطاقة المتجددة و240.000 غيغاوات / ساعة من بطاريات التخزين. وتقارن هذه الأرقام بقدرة الطاقة المتجددة البالغة 3214 غيغاوات في عام 2021 وقطاع تخزين الطاقة الثابتة الذي من المتوقع أن تبلغ سعته 1432 غيغاوات ساعة بحلول نهاية عام 2030، وفقاً لتقديرات "BloombergNEF". ومن شأن ذلك أن يمثل نعمة كبيرة لشركات التكنولوجيا النظيفة مثل "تسلا".