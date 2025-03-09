مارك كارني رئيساً لوزراء كندا خلفاً لترودو

شفق نيوز/ فاز محافظ بنك إنكلترا السابق مارك كارني بالسباق لخلافة جاستن ترودو في منصب رئيس وزراء كندا وزعيم الحزب الليبرالي.

ومن المقرر أن يقود كارني، البالغ من العمر 59 عاما، الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع أن تتم الدعوة إليها في الأسابيع المقبلة.

وفي خطاب النصر، هاجم كارني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشعل حربا تجارية مع كندا وأدلى بتعليقات حول جعل البلاد الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

يتولى كارني، الذي لم يشغل منصبا منتخبا قط، السلطة في وقت من عدم الاستقرار العميق في كندا.

وكان الليبراليون يتخلفون عن المحافظين في استطلاعات الرأي، رغم أنهم ضيقوا الفجوة منذ بدء الحرب التجارية مع ترامب.

وبدأ سباق الزعامة في يناير/كانون الثاني بعد استقالة ترودو بعد قرابة عقد من الزمان في منصبه.

وكان قد واجه ضغوطا داخلية للاستقالة بسبب عدم شعبيته بين الناخبين.

ومن المتوقع أن يؤدي كارني اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الأيام المقبلة، وسيقود حكومة أقلية في البرلمان.

بإمكانه إما أن يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة بنفسه أو أن تجبره أحزاب المعارضة على ذلك من خلال تصويت بحجب الثقة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كارني بعد إعلان فوزه مساء الأحد: "يعلم الكنديون أن التهديدات الجديدة تتطلب أفكارا جديدة، وخطة جديدة. إنهم يدركون أن التحديات الجديدة تتطلب زعامة جديدة. ويريد الكنديون زعامة إيجابية تعمل على إنهاء الانقسام وتساعدنا على البناء معًا".

وقال إن الرئيس الأميركي فرض "رسوما جمركية غير مبررة" على كندا.

وقال إن حكومته ستبقي على الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية "حتى يظهر لنا الأميركيون الاحترام".