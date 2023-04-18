مارسوا "أنشطة مخالفة".. الخارجية الروسية تستدعي سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لممارستهم "أنشطة لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، "فيما يتعلق بالتدخل الجسيم في شؤون روسيا الداخلية والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى وزارة الخارجية".

وامس الإثنين، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الروسي في لندن أندريه كيلين وذلك على خلفية الحكم الصادر بحق المواطن الروسي والحاصل كذلك على الجنسية البريطانية فلاديمير كارا-مورزا.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن استدعاء السفير الروسي كان على خلفية الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين، والذي يقضي بسجن فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما، في قضية الخيانة العظمى ونشر أخبار كاذبة تخص القوات المسلحة الروسية.

وأضافت الخارجية إن "بريطانيا استدعت السفير الروسي بعد اتهامات ذات دوافع سياسية والحكم على البريطاني فلاديمير كارا مورزا، الذي يحمل جنسيتين، في محكمة موسكو اليوم".