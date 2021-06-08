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ماذا قال ماكرون في أول تغريدة بعد واقعة "الصفعة"؟

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-08T16:26:14+0000
ماذا قال ماكرون في أول تغريدة بعد واقعة "الصفعة"؟

شفق نيوز/ في أول تغريدة له بعد واقعة "الصفعة"، تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تماما الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل، ووجه الشكر للمزارعين.

وخلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة قوية على وجهه، من قبل أحد الشبان، في وقت سابق الثلاثاء.

ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا جرى تداوله على تويتر، ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية" ثم يوجه إلى ماكرون صفعة قوية على الوجه.

ولكن ماكرون فضل تجاهل الحادثة، والحديث عن قطاع الزراعة في البلاد، في أول تغريدة له بعد الحادثة على حسابه بموقع تويتر.

وقال ماكرون: "مع إعادة افتتاح المطاعم، يجب الاحتفاء بفن الطهو وكذلك الزراعة الفرنسية. أريد أن أحيي مزارعينا مرة أخرى. لقد سمحوا لنا بإطعام أنفسنا جيدا أثناء الحجر، وسمحوا للبلاد بالبقاء. شكرا لكم".

وأعلن المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث أن السلطات أوقفت رجلين يبلغان من العمر 28 عاما، أحدهما الرجل الذي وثقت الكاميرات لحظة صفعه الرئيس الفرنسي أمام حشد من الناس.

وقال المدعي العام إنه تم وضع الاثنين، وهما من سكان دروم، في حجز الشرطة ويواجهان تهمة الاعتداء على على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد.

وذكرت الشرطة أن الشابين يخضعان حاليا للتحقيق من طرف قوات الدرك دون أن تعطي أي معلومات أخرى هوياتهم أو دوافعهم، لكن تقارير في الإعلام الفرنسي تحدث عن شبهات انتمائهم إلى اليمين المتطرف.

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