مادورو يوجه نداءً لواشنطن: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"

شفق نيوز- كراكاس

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، الولايات المتحدة بعدم الدخول بحرب عسكرية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقال مادورو، رداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن السماح لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، قائلاً: "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، سلام إلى الأبد. لا لحرب مجنونة، أرجوكم".

هذا ونشرت الولايات المتحدة طائرات وسفنا حربية قبالة فنزويلا في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، رغم عدم تقديمها أدلة حتى الآن على أن الأهداف التي ضربتها.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز "بي وان بي" حلقت فوق منطقة الكاريبي وسواحل فنزويلا، يوم أمس الخميس، في ثاني استعراض قوة للطائرات الأميركية في غضون أسبوع.

كما أعلنت ترينيداد وتوباغو، الخميس، أن سفينة حربية أميركية ستزور البلاد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل فنزويلا.

ووفقاً لإحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام أميركية، فقد

أسفرت الضربات الأميركية التي بدأت في 2 أيلول/ سبتمبر عن مقتل 37 شخصا على الأقل.