مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك لمحاولة إسقاط تهم المخدرات

شفق نيوز- واشنطن

يمثل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يوم الخميس، أمام محكمة في نيويورك، في إطار مساعيه لإسقاط لائحة اتهامه بالاتجار بالمخدرات، وسط نزاع قانوني ذي أبعاد سياسية يتعلق بتغطية أتعاب فريق دفاعه.

وقال محامي مادورو إن السلطات الأميركية تنتهك الحقوق الدستورية لموكله "عبر منع استخدام أموال الحكومة الفنزويلية لتغطية نفقات الدفاع القانوني".

وتعد هذه أول مرة يمثل فيها مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام المحكمة منذ جلسة الاتهام التي عُقدت في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث دفعا ببراءتهما، وكان مادورو قد صرح حينها: "أنا لست مذنباً، أنا رجل محترم، وأنا الرئيس الدستوري لبلادي".

ولا يزال الزوجان محتجزين في مركز احتجاز بمنطقة بروكلين، دون التقدم بطلب للإفراج بكفالة، فيما لم يحدد القاضي ألفين هيلرستين موعداً للمحاكمة حتى الآن، مع إمكانية تحديده خلال الجلسات المقبلة.

وفي فنزويلا، يحظى مادورو (63 عاماً) وزوجته (69 عاماً) بدعم شعبي نسبي، حيث تنتشر في العاصمة كاراكاس جداريات ولافتات تطالب بعودتهما، إلا أن نفوذهما يشهد تراجعاً تدريجياً داخل السلطة.

وفي هذا السياق، تواصل الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز إجراء تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة، شملت إقالة مسؤولين بارزين، بينهم وزير الدفاع والنائب العام، إلى جانب إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتعيين سفراء جدد، فضلاً عن تعديل أسس الحركة الاشتراكية التي حكمت البلاد لأكثر من عقدين.