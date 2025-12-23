مادورو لترمب: ركز على مشكلات بلادك أفضل من تهديد فنزويلا

شفق نيوز- كاراكاس

رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الثلاثاء، على نظيره الأميركي دونالد ترمب الذي أمر قواته بحصار فنزويلا، بأن "ترمب سيكون أفضل حالا لو اهتم بشؤون بلاده بدلا من تهديد كاراكاس".

وقال مادورو في خطاب بث على التلفزيون العام: "الرئيس ترامب سيكون أفضل حالًا في بلده وفي العالم، سيكون أفضل حالًا في بلده على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون أفضل حالًا في العالم لو اهتم بشؤون بلاده".

وكان ترمب قد أعلن سابقا أن بلاده "ستبدأ قريبا عملية برية في فنزويلا، وأن واشنطن تريد توجيه ضربات أوسع ضد عصابات المخدرات بأميركا اللاتينية لا تقتصر على فنزويلا فقط".

وفي خطوة تعد سابقة قانونية وسياسية مثيرة للجدل، أكد ترمب أن "الولايات المتحدة ستحتفظ لنفسها بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات فنزويلية في المياه الدولية"، مبررا ذلك بأنه يأتي من ضمن "جهود مكافحة التهريب وتهريب المخدرات".