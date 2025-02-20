لأول مرة.. واشنطن لا تشارك بصياغة قرار أممي ضد روسيا بشأن حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ غابت الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، عن صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا في الجمعة العام للأمم المتحدة.

وجاء ذلك في وثيقة حصلت وكالة "نوفوستي" على نسخة منها، حيث صاغ القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق دون أن تكون الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة.

ويطالب المشروع الحالي، الذي يحمل عنوان "تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا"، والذي أعد لتقديمه 24 فبراير، "بسحب جميع القوات المسلحة الروسية على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة (أوكرانيا)"، إلا أن النص لا يتطرق إلى حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وضمن مشروع القرار تم توجيه اتهام لموسكو مرة أخرى بما أسموه "قصف البنية التحتية المدنية".

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ فبراير 2022 بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع بأوكرانيا. وفي إطارها تم بالفعل اعتماد 6 قرارات تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكو. ويطالب الجميع روسيا بـ "سحب قواتها من أوكرانيا من جانب واحد".

وفي كل هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين المشاركين في صياغة مشاريع القرارات، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي.

ويأتي هذا الوضع على خلفية المفاوضات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض، فضلا عن التصريحات النارية التي أدلى بها الزعيم الأمريكي دونالد ترامب ضد الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.