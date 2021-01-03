لأول مرة .. نتنياهو يلمّح الى زيارة اجراها للسعودية والتقى خلالها بن سلمان

قالت صحيفة جوروزالم بوست إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمّح، ولأول مرة، حول زيارته إلى السعودية الشهر الماضي، والتي نفت وزارة خارجية المملكة صحة الأنباء الواردة بشأنها.

وقالت الصحيفة إن نتانياهو أشار "على ما يبدو إلى زيارته للسعودية في اجتماع مغلق لحزب الليكود، ليل السبت، في أول تأكيد معروف له لهذه الرحلة".

وكانت مصادر إسرائيلية أكدت، بحسب الصحيفة، أن نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية الشهر الماضي.

وتنقل جوروزالم بوست، أن نتانياهو قال في اجتماع مغلق لحزب الليكود "لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى، وكما أنني لم أستطع التحدث (مسبقا) عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن".

وكان نتانياهو يرد على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تنوي تطبيع العلاقات مع إقليم كوردستان العراق.

وترجح الصحيفة أن البلد المقصود في كلام نتانياهو هو السعودية، إذ "لم يتم الإعلان عن أي رحلات أخرى قام بها نتاياهو إلى الدول العربية، بخلاف زيارته إلى المملكة العربية السعودية".

وقالت الصحيفة أن نتانياهو أعرب عن أمله في زيارة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بعد توصلها إلى سلام مع إسرائيل في عام 2020، لكنه لم يفعل ذلك بعد.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في أواخر نوفمبر قد نفى عقد أي اجتماع بين نتانياهو وبن سلمان، بتغردية نشرها بعد ساعات على إعلان مصادر متطابقة عن إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، زيارة غير مسبوقة إلى السعودية حيث عقد محادثات سرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بن فرحان في تغريدته"رأيت التقارير الصحفية عن لقاء بين ولي العهد ومسؤولون إسرائيليون خلال زيارة قريبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.. لم يحدث مثل هذا اللقاء. كان هناك مسؤولون أمريكيون وسعوديون فقط".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت عن نتانياهو قد التقى ولي العهد السعودي في مدينة نيوم السعودية، كما أكد وزير التعليم الإسرائيلي يواف غالانت ذات المعلومات.