لأول مرة منذ 2006.. حزب الله يستهدف وسط حيفا بالصواريخ

شفق نيوز/ أطلق حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاثنين، رشقة صاروخية استهدفت وسط مدينة حيفا، للمرة الأولى منذ حرب 2006.

وقالت مصادر عبرية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "صافرات الإنذار دوت في أرجاء المدينة بينما دخل الآلاف إلى الملاجئ". مشيرة إلى "ورود أنباء عن سقوط عدد من الصواريخ في منطقة التخنيون"، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، قد أعلن في وقت سابق من مساء الاثنين، أن إسرائيل تقوم بهدم ما تم بناؤه في حزب الله منذ 20 عاماً، مؤكداً شن 1100 غارة على لبنان خلال منذ صباح اليوم.

وقال وزير غالانت، إن "حسن نصر الله بقي وحيداً وتم قتل وحدات كاملة من قوة الرضوان"، مشيراً إلى أن الأخيرة تلقت الضربة القاضية بمقتل القيادي البارز ابراهيم عقيل.

كذلك قال إن إسرائيل دمرت عشرات الآلاف من الصواريخ والصواريخ الدقيقة لحزب الله، موضحاً أن هذا الأسبوع هو الأصعب على حزب الله منذ تأسيسه والنتائج تتحدث عن نفسه.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة لسلسلة القيادة والسيطرة بحزب الله.

وخلّفت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان الإثنين أكثر من 270 قتيلا، بينهم 21 طفلا، وفق ما أعلنت السلطات اللبنانية، في ضربات تُعد الأعنف منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.