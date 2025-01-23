لأول مرة منذ 15 عاماً.. وزير الخارجية السعودي يزور لبنان

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يوم الخميس، لبنان لتقديم التهاني بانتخاب رئيس الجمهورية، جوزاف عون، وتسليمه دعوة من، الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة السعودية، بحسب موقع "الحرة".

وسيخوض ابن فرحان سلسلة لقاءات مع المعنيين في لبنان، لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة وانطلاقة الولاية الرئاسية الجديدة بشكل قوي وفاعل، بالتنسيق مع السفير السعودي، وليد البخاري، ولتأكيد استعداد السعودية لمساعدة لبنان في المجالات كافة، خاصة وأن الرئيس عون كان قد زار السعودية قبل أيام من انتخابه.

وفيما يخص مواعيد اللقاءات، يستقبل وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، بن فرحان في مطار بيروت الدولي الساعة الـ 13:30 بتوقيت غرينتش.

كما يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الساعة الـ 16:00 بتوقيت غرينتش في السرايا الحكومية.

ومن المتوقع أن يلتقي بن فرحان أيضا رئيس الجمهورية، جوزاف عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، نواف سلام، ورئيس البرلمان، نبيه بري، الساعة الـ 14:30 بتوقيت غرينتش.

ويذكر أن زيارة بن فرحان هي أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاما.