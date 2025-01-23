لأول مرة منذ 13 عاماً.. استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وسوريا

شفق نيوز/ استأنفت الخطوط الجوية التركية، يوم الخميس، رحلاتها إلى سوريا، حيث وصلت طائرة تابعة لها إلى العاصمة دمشق قادمة من مطار اسطنبول بعد انقطاع دام نحو 13 عاما.

ونفذت طائرة تابعة للخطوط التركية رحلة من مطار اسطنبول إلى دمشق، في إطار الرحلة الأولى التي تحمل رقم "تي كيه 846" وعلى متنها 349 مسافرا.

وأقلعت الطائرة التركية من اسطنبول بحدود الساعة 09:00 بتوقيت اسطنبول، ووصلت مطار دمشق الدولي بعد نحو ساعتين من الإقلاع.

ومن المخطط أن تنظم الشركة التركية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.

وكانت الشركة التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 نيسان/أبريل 2012 بسبب الاضطرابات الداخلية.