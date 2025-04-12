لأول مرة منذ عقدين.. وفد من الإدارة السورية يزور واشنطن هذا الشهر

شفق نيوز/ كشفت مصادر لـ"رويترز"، يوم السبت، عن اجتماعات مرتقبة سيعقدها وزراء سوريون مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الجاري.

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين السوريين هم وزير المالية ووزير الخارجية وحاكم مصرف سوريا المركزي، حيث سيحضرون الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستُعقد في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر.

وستكون هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مصدران، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المصدران الآخران، إن اجتماع قمة رفيع المستوى يركز على جهود إعادة الإعمار في سوريا قد يعقد على هامش القمة.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء علاقات سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، والحصول على الدعم لإعادة الإعمار. لكن العقوبات الأمريكية الصارمة التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية. وفي يناير/كانون الثاني، منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدودا.

وأفادت رويترز في فبراير/شباط الماضي، بأن قطر أرجأت تقديم الدعم المالي لرواتب القطاع العام بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستخرق العقوبات الأمريكية بفعل ذلك.

وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، ولكنها لم تتواصل بشكل كبير مع الحكام الجدد للبلاد.

ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا.

وذكر دبلوماسيون ومصادر أمريكية أن بعض مسؤولي البيت الأبيض حرصوا على اتخاذ موقف أكثر تشددا، مشيرين إلى الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعدة كسبب لتقليص التواصل إلى الحد الأدنى.