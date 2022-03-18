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لأول مرة منذ سنوات.. بشار الأسد يزور الإمارات ويلتقي آل مكتوم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-18T20:01:55+0000
لأول مرة منذ سنوات.. بشار الأسد يزور الإمارات ويلتقي آل مكتوم

شفق نيوز/ زار الرئيس السوري بشار اﻷسد، يوم الجمعة، دولة الإمارات والتقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي الزيارة الاولى للاسد من سنوات.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن "آل مكتوم رحّب خلال اللقاء بزيارة الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن خالص تمنياته لسورية وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء".

وتناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين، بحسب البيان.

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