لأول مرة منذ بدء حرب غزة.. طائرة مسيّرة عراقية تستهدف الجولان وتوقع دمارا

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأنه ولأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، ضربت طائرة مسيّرة مفخخة منطقة مكشوفة في جنوب مرتفعات الجولان ليلة أمس الأربعاء.

وأوضحت "جيروزاليم بوست"، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث، رغم وقوع أضرار في أحد المباني.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة (مساء الأربعاء) في هضبة الجولان قالت إنها انطلقت من سوريا.

وقالت الإذاعة (رسمية) لأول مرة منذ بداية الحرب سقطت طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان، مضيفة أن المسيّرة خلفت أضرارا بأحد المباني، دون وقوع إصابات.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المجلس الإقليمي في الجولان (يشرف على الخدمات الإقليمية للمستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان) قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على طائرة مسيرة مفخخة سقطت في جنوب هضبة الجولان.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان عام 1967 وضمتها في 1981، ولكن الأمم المتحدة ودول العالم -باستثناء الولايات المتحدة- تعتبرها أرضا محتلة.

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هذا الهجوم، حيث قالت في بيان: "استمرارا على نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد، بالأسلحة المناسبة" وفق تعبير البيان.

كما تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم أمس الأربعاء، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالطيران المسيّر.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، استهدافها قاعدة أمريكية في منطقة الشدادي السورية برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.

في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت ضربات على ثلاثة أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق.

من جهتها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل عنصر وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون في قوات الحشد الشعبي بغارة جوية أمريكية على مقرهم في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.

كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الاثنين استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، وقاعدة أمريكية شمالي العراق.

وأشارت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الجمعة،إلى أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في سوريا لقصف صاروخي، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجمات.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.