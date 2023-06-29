لأول مرة منذ انطلاق الحرب.. روسيا تستخدم "الصياد" ضد أوكرانيا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية وجهت مؤخراً ضربات جوية إلى منشآت الجيش الأوكراني بواسطة مسيّرة "الصياد" الضاربة الثقيلة.

ونقلت وسائل إعلام تركية، شبكات التواصل الأوكرانية، صوراً فوتوغرافية، تظهر استخدام القوات الروسية ولأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مسيّرة "إس – 70 الصياد" الضاربة الثقيلة، التي يمكن أن تقودها مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

وبحسب صحفيين أوكرانيين، فإن هيكل المسيّرة وأبعادها يشيران إلى أن هذه هي مسيّرة "الصياد" الاستطلاعية الضاربة، مشيرين إلى أن المسيّرة استخدمت لتوجيه ضربة إلى منشآت الجيش الأوكراني في محافظة "سومي".

في هذا الصدد، قال المحلل العسكري بيوتر بوتوفسكي، إن "وزن المسيّرة عند الإقلاع يصل 25 طناً، منها 2.8 طناًً تعود إلى الساحة، ويبلغ باع جناح المسيّرة 19 متراً، وطولها 14 متراً، وبمقدورها التحليق بسرعة 1400 كلم/ساعة على الارتفاع المنخفض إلى مسافة 5000 كيلومتر.

ويمكن أن تحصل "الصياد" من أجل تدمير الرادارات على صاروخ "خا – 58" جو – أرض الذي يطلق إلى مسافة 260 كيلومترا.

ومن أجل مكافحة الأهداف البحرية يمكن أن تزود المسيّرة بصاروخ "خا – 35" تحت الصوتي الذي يحلق على ارتفاع منخفض جدا.

وقد تحصل المسيّرة على 4 صواريخ "خا – 74 إم 2" فوق الصوتية المطورة و8 قنابل حائمة موجهة من طراز "كاب – 250".