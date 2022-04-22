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لأول مرة منذ "الثورة الإسلامية".. تجارة إيران الخارجية تتجاوز 100 مليار دولار

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-22T10:44:05+0000
لأول مرة منذ "الثورة الإسلامية".. تجارة إيران الخارجية تتجاوز 100 مليار دولار

شفق نيوز/ كشف نائب إيراني، يوم الجمعة، عن تجاوز حجم التجارة الخارجية للبلاد حاجز 100 مليار دولار خلال 7 أشهر، أي منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، وذلك لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في مجلس الشورى الإيراني، علي أكبر علي زاده، إن "انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون أظهر ديناميكية العلاقات الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي وشهدت العلاقات الإيرانية مع دول الجوار تطورا كبيرا خلال هذه الفترة".

وأضاف أن "في الأشهر السبعة الماضية انخفض معدل البطالة في البلاد من 10 بالمائة إلى 9 في المائة"، لافتاً على أن "مبيعات النفط الإيراني ارتفعت من 350 ألف برميل يومياً في الحكومة السابقة إلى مليون و200 برميل يوميا في حكومة رئيسي".

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