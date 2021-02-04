لأول مرة.. مقتل 7 من مرتزقة روسيا في ليبيا

شفق نيوز/ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاغنر الروسية مؤخرا، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية قتلوا بانفجار لغم بسيارة إطعام يوم الخميس.

وقال المرصد إن أحد القتلى السوريين من ريف السويداء فيما البقية من مدينة حمص وريفها.

وحسب المرصد، فهذه المرة الأولى التي يقتل فيها مرتزقة جندتهم الشركة الأمنية الروسية "فاغنر"، التي تواصل بدورها تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا.

ونشر المرصد السوري في 29 الشهر الفائت، أن مرتزقة" روسيا من حملة الجنسية السورية، لايزالون متواجدين في ليبيا، وبدلاً من عودتهم إلى سوريا بعد التوافق الليبي-الليبي، قامت "شركة فاغنر" الروسية بتجنيد مزيد من الشبان والرجال لصالحها وإرسالهم إلى ليبيا.

كما نشر المرصد السوري في 23 الشهر الماضي، أن "شركة فاغنر" الروسية تواصل تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة لحماية مصالحها الإقليمية في ليبيا، حيث جرى مؤخراً تجنيد شبان ورجال من محافظة السويداء ومحافظات سورية عدة وإرسالهم إلى ليبيا.

وتلعب روسيا، التي تدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا، على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في سورية، مستغلة حاجة الشبان والرجال للعمل وتأمين مستلزمات الحياة اليومية.