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لأول مرة.. طائرات إماراتية تشارك في عرض ذكرى "استقلال إسرائيل"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-18T05:28:58+0000
لأول مرة.. طائرات إماراتية تشارك في عرض ذكرى "استقلال إسرائيل"

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، بأن طائرات إماراتية ستشارك، لأول مرة في التاريخ، في عرض جوي سيقام بذكرى "استقلال إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن العرض الجوي سيمتد على طول الشواطئ في 5 مايو/ ايار.

وستشارك في العرض طائرات من جميع شركات الطيران الإسرائيلية، وهي "العال" و"إسراير" و"أركيا" و"خطوط كال"، فضلا عن طائرات لشركتي طيران من الإمارات هما "الاتحاد" و"ويز إير أبو ظبي".

فيما قالت جمعية الطيارين الإسرائيليين إن هذا العرض الجوي دليل على أن "التعاون الإقليمي ممكن وليس مجرد إعلان".

 

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