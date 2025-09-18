لأول مرة.. سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

شفق نيوز- واشنطن

اتهم السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، ليصبح أول عضو حالي في مجلس الشيوخ يدلي بمثل هذا التصريح.

وأشار ساندرز، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن "لجنة الخبراء المستقلة التي عيّنتها الأمم المتحدة أكدت هذا الاستنتاج، إذ توصل خبراؤها إلى أن هناك نية واضحة لإبادة الفلسطينيين في غزة من خلال أفعال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف: "أنا أتفق مع هذا التقييم"، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأوضح السناتور، أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، فيما شدد على أنه "خلال العامين الماضيين، شنّت إسرائيل حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأسره".

وكانت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي، قد قالت سابقًا إن قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرّضوا على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأطلقت إسرائيل، فجر أمس الأول الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس، لن نلين ولن نتراجع حتى تكتمل المهمة".

وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.