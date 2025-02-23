لأول مرة.. إسرائيل تنشر لحظة استهداف نصر الله من الجو (فيديو)

شفق نيوز/ نشر الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، مشاهد تعرض لأول مرة من عملية اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله في 27 أيلول/سبتمبر 2024.

‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "في الـ 27 من أيلول/سبتمبر 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى جيش الدفاع من خلال عدة غارات متزامنة على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله".

وأضاف أدرعي أنه "قضى خلال الغارة على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة آخرين داخل مقر القيادة التابع لحزب الله والموجود تحت الأرض في بيروت إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى".

وشيعت بيروت يوم الأحد في مأتم شعبي حاشد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين.