لأول مرة.. إسرائيل تعلن العثور على جثث رهائن احتجزتهم حماس

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي لأول مرة يوم السبت، العثور على جثث بعض الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال عمليات داخل غلاف غزة خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر: "حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين الذين أسروا من حركة حماس وعثرنا عليها"، مؤكداً أن "هناك 126 رهينة مؤكدة لدى حماس في قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، عدم وجود أي مفاوضات بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حماس حتى الآن".