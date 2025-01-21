لأول مرة.. حماس تكشف اسم خليفة السنوار

شفق نيوز/ كشفت حركة حماس، يوم الثلاثاء، اسم زعيمها الجديد بعد مقتل يحيى السنوار، بعد نشر موقع رسمي باسم "رئيس حماس في غزة" كلمة للقيادي خليل الحية، الذي كان سابقا نائباً للسنوار.

وقال الحية في البيان، إن القطاع دخل مرحلة جديدة، وهي مرحلة البناء وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التضامن والتعاطف في هذا الوقت، بعد انتهاء الحرب.

وأضاف قائلا:" كما كنتم رجالاً في الحرب.. ستكونون رجالاً بعد الحرب"، وفق تعبيره.

وكان السنوار قتل في 16 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح، جنوب القطاع، بعدما رصد صدفة من قبل جنود إسرائيليين.

فيما رفضت إسرائيل حتى الآن تسليم جثته إلى الحركة، رغم تبادل الأسرى بين الطرفين.

يذكر أن الحية الذي كان من أبرز المرشحين لخلافة السنوار، إلى جانب خالد مشعل، ادى دورا بارزا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

كما كان يدير اللقاءات الرسمية لحماس مع حلفائها في الخارج. وشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ آب/أغسطس 2024 خلفًا للقيادي الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، صالح العاروري.