لأول مرة بالشرق الأوسط.. أمريكا تعرض مكافآت مقابل الإبلاغ عن حالات تهريب الأسلحة والمخدرات

شفق نيوز / أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مكافآت مقابل الإبلاغ عن معلومات بشأن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات في منطقة الشرق الأوسط، وفيما بينت ان هذه المكافآت قد تصل الى 100 ألف دولار، أكدت مصادرة نحو 500 مليون دولار من المخدرات و9000 قطعة سلاح العام الماضي.

ووفقاً للمتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي لتيم هوكينز، فانه "تم عرض، ولأول مرة، مكافآت للأشخاص الذين لديهم معلومات عن تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة وسط التوترات المتزايدة في المنطقة".

وأضاف هوكينز في تقرير نشرته سي أن أن الامريكية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "البحرية يمكنها تقديم مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار في إطار برنامج مكافآت تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" منذ العام 2002 بشأن العراق وأفغانستان وسوريا وأمريكا الجنوبية".

وتابع المتحدث العسكري "نحن نقدم مكافآت للأشخاص الذين يقدمون طواعية معلومات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب لدينا أو تمكن القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط من ضبط الشحنات غير المشروعة مثل الأسلحة أو المخدرات"، مبيناً أنه "يتم إنشاء خط معلومات بلغات متعددة مثل العربية والفارسية والإنجليزية بالإضافة إلى موقع على شبكة الإنترنت".

ولفت هوكينز الى أنه "يمكن أن تكون المكافآت غير نقدية حيث أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم قوارب أو مركبات أو طعام أو معدات، وتختلف مبالغ المكافآت بناءً على تقييم المعلومات المقدمة"، مبيناً أن "الجيش الأمريكي سينظر في دقة المعلومات وتفاصيلها وحسن توقيتها ولا سيما إذا كانت تتضمن أشخاصاً مهمين مثل المهربين المعروفين".

وبيّن المتحدث العسكري تفاصيل المعلومات التي "تكافئ" بلاده عليها وهي تشمل "الوسائل "الشائنة" لجمع الأموال لتمويل الأنشطة غير المشروعة، ومعلومات عن استخدام الطائرات بدون طيار، ومخابئ الأسلحة أو المتفجرات أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك تهتم الولايات المتحدة أيضا بأي معلومات حول الهجمات المحتملة على القوات الأمريكية أو هجمات الذئاب المنفردة".

ولم تذكر البحرية الأمريكية إيران على وجه التحديد، لكن في السنوات الأخيرة يُعتقد أن الكثير من تهريب الأسلحة في المنطقة مرتبط بالدعم الإيراني للحوثيين في اليمن حيث تم التوصل لوقف هش لإطلاق النار تود الولايات المتحدة الحفاظ عليه.

وتعتقد البحرية الأمريكية أنها حققت نجاحا كبيرا خلال العام 2021 في مصادرة البضائع غير المشروعة، فبحسب هوكينز، تمت "مصادرة حوالي 500 مليون دولار من المخدرات، أي أكثر مما تم خلال السنوات الأربع السابقة مجتمعة، بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات الأمريكية حوالي 9000 قطعة سلاح وهو ما يزيد 3 مرات عن العام 2020.

وتغطي عمليات الأسطول الخامس الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، ويراقب الأسطول أيضًا ممرات مهمة مثل مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.