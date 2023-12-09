لإقامة "دولة فلسطينية".. بلينكن يكشف تفاصيل اجتماعه مع وزراء عرب ومسلمين

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم السبت، لقاءه بوفد من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي من مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا وفلسطين لمناقشة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

وقال بلينكن، في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس": "لقد ناقشنا هدفنا المشترك المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل".

وأمس الجمعة، عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة فيصل بن فرحان بن، جلسة مباحثات رسمية مع بلينكن، في العاصمة واشنطن.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، الولايات المتحدة بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجددوا دعوتهم ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدوا أهمية "إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة"، كما عبروا عن "رفضهم تجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، اتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.

وقتل في غزة 17487 شخصا، نحو 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية أمس الجمعة.