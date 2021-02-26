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لأسبوعين.. إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق أمام حركة المسافرين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-26T14:54:58+0000
لأسبوعين.. إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق أمام حركة المسافرين

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، عن غلق معبرين حدوديين مع العراق لمدة أسبوعين أمام حركة المسافرين، واستثناء التبادل التجاري بين البلدين من ذلك.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية، عن مساعد محافظ خوزستان للشؤون الامنية والشرطية، ولي الله حياتي، قوله إن معبريّ الشلامجة وجذابة تم غلقهما يوم أمس، ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن النشاط التجاري بين البلدين لن يتوقف.

واشار الى ان وجود مختبر في نقطة الصفر الحدودية يقوم بالفحص السريع للاصابة بفيروس كورونا للافراد الداخلين الى الاسواق الحدودية، مضيفاً أنه في حال الخروج من الحالة الطارئة واستئناف عبور المسافرين سيتم في الحدود اجراء اختبار "PCR" فضلا عن الاختبار السريع.

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