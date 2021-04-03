"لأسباب أمنية".. اعتقالات تطال مسؤولين بارزين في الأردن

شفق نيوز/ قال مصدر أمنيّ أردني اليوم السبت، إنه جرى اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف المصدر أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة.

وأشار إلى أن التحقيقات بدأت مع المعتقلين دون ذكر الأسباب الأمنية.

بدورها قالت قناة "العربية السعودية". إن "الاعتقالات مستمرة في صفوف شخصيات أردنية".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن "الاعتقالات في الأردن شملت مرافقين ومقربين من الأمير حمزة".

والأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله (29 مارس 1980)، هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني ( ملك الأردن الحالي).