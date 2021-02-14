آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل

شفق نيوز/ أفاد مكتب دبي الإعلامي مساء يوم الأحد، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وقال المكتب إن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد.

وتسلم محمد بن راشد يتسلم اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات، وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.