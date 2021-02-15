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آل ثاني في طهران لـ"إتمام وساطة" قطر بين إيران وأميركا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T15:55:17+0000
آل ثاني في طهران لـ"إتمام وساطة" قطر بين إيران وأميركا

شفق نيوز/ بحث وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والقطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في طهران اليوم الاثنين، وساطة الدوحة بين طهران وواشنطن.

وشدد ظريف على "ضرورة التعاون بين دول المنطقة لحل القضايا والتوصل إلى ترتيب إقليمي ومستقر"، مؤكدا أنه "يمكن لقطر لعب دور هام في هذا الإطار".

من جانبه، أشار وزير الخارجية القطري إلى "استعداد الدوحة لتوسيع العلاقات الثنائية على جميع المستويات بما في ذلك المجال الاقتصادي مع إيران"، مثمنا كل المساعدات التي قدمتها طهران خلال فترة الأزمة الخليجية، في إطار توسيع العلاقات الثنائية وضمن مشاورات منتظمة بين الجانبين.

وأكد آل ثاني على "ضرورة اتباع نهج جديد وتعاون شامل في المنطقة"، معربا عن استعداد بلاده للعب دور رئيسي وفعال في هذا الشأن.

وعبر الوزير القطري عن أمله في حل القضايا في إطار المبادرات الإقليمية في أقرب وقت ممكن.

وأعلن آل ثاني الأربعاء الماضي عن "استعداد بلاده لدعم العملية السياسية والدبلوماسية من أجل عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووي وخفض التوترات الإقليمية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ردا على سؤال بشأن جهود قطر لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة: "نحن نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الإقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".

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