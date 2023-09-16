"إل تشابو".. نجل بارون المخدرات المكسيكي في قبضة الأمن الأمريكي

شفق نيوز / أعلنت السلطات الأمريكية، يوم السبت، تسلّمها أوفيديو غوزمان، من السلطات المكسيكية، وهو أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان: "اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد أبناء +إل تشابو+ والمتهم بتهريب مخدرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى".

وأضافت الوزارة أن "تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأميركية والمكسيكية للحد من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

وأوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ"إل راتون" أي "الفأر" أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام الحالي.