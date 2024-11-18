ليلة عنيفة في تل أبيب.. تفاصيل أربعة انفجارات فشلت إسرائيل في احتوائها

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين، بأن حزب الله أطلق صواريخ أصاب فيها مجمعا تجاريا في شرق تل أبيب، مشيرة إلى وقوع 4 انفجارات في وسط المدينة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم سماع دوي انفجارات في تل أبيب ومحيطها، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة في محيطها.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الاعتراض الصاروخي في منطقة تل أبيب فشل وسُجلت إصابة مباشرة، بحسب شبكة إرم.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه تم إصابة 5 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إغلاق مطار "بن غوريون"، كما تسبب الحادث بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي قرب تل أبيب بعد سقوط شظايا الصاروخ.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن امرأة قُتلت بعد سقوط صاروخ على مبنى في بلدة شمالي إسرائيل.