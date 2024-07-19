ليلة صاخبة في ليدز البريطانية بسبب سحب أطفال من عائلتهم

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية، يوم الجمعة، بأن ليدز البريطانية شهدت أعمال شغب عنيف بسبب قيام السلطات بسحب أطفال من عائلتهم.

وذكرت الوكالة التركية أن أعمال الشغب اندلعت مساء أمس الخميس، في ليدز، حيث قام المتظاهرون بقلب سيارة للشرطة وإشعال النار في حافلة ذات طابقين.

وبحسب الإعلام البريطاني، اندلعت الاحتجاجات عندما أرادت مؤسسة الخدمات الاجتماعية سحب أطفال من أسرة في منطقة هيرهيلز بليدز.

وظهر في الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن حشوداً من المحتجين حطموا نوافذ سيارة للشرطة بعربات الأطفال والحجارة والدراجات ثم قلبوها.

وسجلت العدسات إضرام المحتجين النار في حافلة نقل عام ذات طابقين.

وجاء في بيان صادر عن شرطة "ويست يوركشاير"، أن ضباط الشرطة أخرجوا الأطفال وموظفي مؤسسة الخدمات الاجتماعية بأمان من المنطقة قبل تصاعد العنف.

وأشار البيان إلى إرسال المزيد من قوات الشرطة إلى المنطقة، وإغلاق بعض الطرق، وطلب الابتعاد عن المنطقة.

ولفت إلى عدم وقوع إصابات، واستمرار التحقيقات في مكان الاحتجاج.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، على حسابها في منصة "X" (تويتر سابقاً) "دُهشتُ من المشاهد المروعة والهجوم على سيارات الشرطة ووسائل النقل العام في ليدز الليلة".

وأضافت: "هذا النوع من الفوضى ليس له مكان في مجتمعنا".