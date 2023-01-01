ليلة رأس السنة في امريكا.. هجوم بساطور واطلاق نار يوقع ضحايا بينهم شرطة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الأحد، بإصابة 3 ضباط شرطة إثر هجوم بساطور قرب تايمز سكوير في نيويورك، في حين قتل شخص وأصيب 9 آخرين بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية ليلة رأس السنة.

وقال موقع "abc news"، إن ثلاثة من ضباط شرطة نيويورك أصيبوا بهجوم بسلاح أبيض "ساطور" بالقرب من تايمز سكوير، وذلك ليلة الاحتفالات بالعام الجديد.

وقالت السلطات إنه "خلال الاحتفال بحلول العام الجديد، مساء السبت، في نيويورك، هاجم مراهق كان يحمل سلاحا أبيض 3 من عناصر الشرطة".

ووفقا للسلطات، وقع الحادث بعد الساعة 10 مساء بقليل، خارج المنطقة الآمنة التي أقيمت لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت أن "مراهقا يبلغ من العمر 19 عاما اقترب من ضابط وحاول ضربه على رأسه بساطور، ثم قام بمهاجمة ضابطين آخرين وأصابهما في الرأس"، مشيرة إلى أن أحد الضباط تمكن من إطلاق النار على الشاب وأصابه في كتفه، ليتم اعتقاله.

وتم نقل الضباط المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة.

بدورها، قامت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق "للتأكد من طبيعة الهجوم". ووفقا للتحقيقات الأولية، يرجح أن المهاجم كان يتصرف بمفرده.

كما لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون، إثر حادث إطلاق نار في مدينة موبايل بولاية ألاباما الأمريكية، ليلة رأس السنة.

وتلقت إدارة شرطة موبايل بلاغات عن إطلاق نار في الساعة 11:14 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وذكر التقرير أنه بالتوقيت المحلي أمس السبت (05:14 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد).

وأوضحت الشرطة أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات محلية، حيث تلقوا العلاج، إلا أن حالتهم غير معروفة حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأجرت الشرطة تحقيقا بشأن ملابسات إطلاق النار.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر إطلاق نار بالقرب من منطقة التسوق في أتلانتيك ستيشن، في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

ووقع الحادث نتيجة اشتباك لفظي بين الأطراف المتنازعة، والذي تصاعد إلى إطلاق نار، وفقا لإفادة من المتحدث باسم الشرطة المحلية، الملازم جيرمين ديرلوف، في مؤتمر صحفي.