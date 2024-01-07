"ليس لدينا علاقة بإسرائيل".. الحوثيون يدعون "السُفن" لاستخدام هذه العبارة للمرور في البحر الأحمر

شفق نيوز/ طالب عضو المجلس السياسي للحوثيين، محمد علي الحوثي، شركات الملاحة العالمية، بإشهار جملة "ليس لدينا علاقة بإسرائيل" لكل سفينة تعبر البحر الأحمر أو باب المندب.

وقال الحوثي: "رسالتنا إلى وزارات النقل في جميع الدول وإلى شركات الملاحة العالمية الناقلة عبر البحر الأحمر والبحر العربي والمارة بباب المندب، خطوة سهلة تقيكم ابتزاز أمريكا وبريطانيا بدفع تكاليف التأمين الملاحي، وهي إشهار الجملة التعريفية -ليس لدينا علاقة بإسرائيل- لكل سفينة عند عبورها البحر الأحمر أو باب المندب أو البحر العربي".

وأضاف: "وللإخوة في وزارة الدفاع اليمنية إذا أشهرت السفن هذه الجملة ثم خدعت واتجهت إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة لتموين الكيان، فضعوها في القائمة السوداء وستقع بين أيديكم عند عبورها المرة الأخرى بإذن الله".

وأكد الحوثي أن "هذا حل بسيط وغير مكلف ولن يحمل أي شركة أية تكاليف مالية، وهذه الخطوة لا تحتاج إلى عسكرة البحر الأحمر ولن تضر بالملاحة الدولية، ونؤكد مجددا أن ماتقوم به القوات المسلحة هو من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الإرهابي الإجرامي وفك الحصار عن قطاع غزة".

وشدد على أن "من يقف أمام منعنا للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الأمريكيين أو البريطانيين أو غيرهم، إنما يقومون بذلك تنفيذا للطلب الإسرائيلي وحماية لهم ليستمر الكيان في ارتكاب الإبادة العنصرية في غزة، وموقفهم هذا هو موقف لتعزيز الإجرام والإرهاب ضد مليونين وثلاثمائة ألف إنسان في غزة في آن واحد".