ليس كباقي الآباء.. زعيم كوريا الشمالية يعلم ابنته قيادة دبابة

في مشهد غريب ولا نراه كل يوم، ظهرت كيم جو إيه، ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهي تقود دبابة عسكرية بينما يعتلي والدها سطح الدبابة، في لحظة تدريب بين الأب وابنته لكن بطريقة الزعيم الكوري الخاصة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أحدث ظهور لكيم جو إيه، في حدث عسكري هام، حيث تزايد ظهورها في المناسبات العامة برفقة والدها خلال الأشهر الماضية.

وفي الصور الأحدث، تظهر وهي تنظر من فتحة السائق فيما يدل تعبير وجهها على التركيز الشديد وشعرها يتطاير، بينما يظهر والدها مبتسما وهو يتكئ على البرج ويجلس ثلاثة ضباط يرتدون الزي الرسمي على هيكل الدبابة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت الفتاة الصغيرة، في ميدان رماية وهي تصوب بندقية، وفي مناسبة أخرى تم تصويرها وهي تطلق النار من بندقية.

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية فقد أشرف كيم جونغ أون أمس الخميس على تدريب على نوع جديد من الدبابات أظهر قدرات هجومية ودفاعية فائقة ضد المسيرات والصواريخ المضادة للدبابات.

وأشاد كيم بالدبابة ووصفها بأنها "متفوقة للغاية" و"لا مثيل لها في العالم من حيث قوتها الضاربة وقدرتها على المناورة"، إضافةً إلى قدرتها على الدفاع الذاتي، متابعاً: "سيتم تزويد جيشنا بهذه الدبابات فائقة القوة".