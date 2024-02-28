ليس على ما يرام.. نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، يوم الأربعاء، بأن، البابا فرنسيس، نُقل إلى مستشفى في روما لإجراء فحوصات طبية، مبينة أنه يعاني منذ أيام من الإنفلونزا.

ولم يقرأ البابا (87 عاما) عظة، الأربعاء، خلال لقاء أسبوعي مع جمهوره وفوض المهمة إلى أحد مساعديه وقال للحضور إنه ليس على ما يرام.

وقبل أيام قال الفاتيكان في بيان إن البابا فرنسيس ألغى اجتماعاته المقررة، السبت، بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة.

ويعقد البابا فرنسيس (87 عاما) اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان أيام السبت، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة.

وعانى البابا من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية واضطر لإلغاء رحلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب أعراض إنفلونزا والتهاب في الرئة.