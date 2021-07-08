ليس حزب الله وإيران.. صحيفة عبرية تحذر من خطر داخلي يهدد إسرائيل

شفق نيوز/ حذرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، من أن التهديد الأكبر لتل أبيب لا يتمثل بحزب الله اللبناني أو سوريا أو فلسطين أو إيران، بل هو تهديد داخلي من اليهود المتشددين.

وذكرت الصحيفة في تقرير مطول، أن التهديد الأساس يأتي من داخل إسرائيل نفسها ويتمثل باليهود المتشددين "الحريديم"، فهم يمثلون "التهديد الحقيقي على مستقبل إسرائيل".

وأوضحت أن "الحريديم المتشددين قوة آخذة في النفوذ والقوة، بل وباتساع وبشكل متسارع، أيضا"، عازية سبب تعاظم قوة الحريديم واتساع نفوذهم إلى رفض دخولهم أو انضمامهم للجيش الإسرائيلي منذ تكوين الدولة في العام 1948، مقارنة بالعلمانيين في البلاد الذي ينضمون للجيش في عمر الـ 18 عاما.

وأشارت إلى أن هناك أسبابا أخرى لتعاظم هذا النفوذ، أهمها هو منح الدولة الإسرائيلية أموالا للحريديم، غير أنهم عاطلون عن العمل أيضا في البلاد، وهو ما يزيد من المشكلة أو الأزمة في إسرائيل.